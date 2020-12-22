MasterChef Yemekleri | Helva-i Hakani Tarifi | "Hakanların Helvası"
Helva-i Hakani, geleneksel Osmanlı Mutfağı'ndan günümüze gelmiş tatlılardan bir tanesidir. Bu akşam MasterChef yeni bölümünde şef Ömür Akkor konuk olacak ve kırmızı ve mavi takım en güzel Helva-i Hakani için yarışacak! Osmanlı Saray Mutfağı'nda büyük öneme sahip Helva-i Hakani tarifi, tam kıvamında ve ustasından en güzel tarifiyle yazımızda!
Helva-i Hakani, Osmanlı Saray Mutfağı'nın en değerli tatlılarından biridir. Helvanın yeri zaten geleneksel Osmanlı Mutfağı'nda da oldukça geniştir. Helva-i Hakani, "Hakanlara layık Helva" ya da "Helvaların Hakanı" anlamına da gelir. Bu helva, Osmanlı sofraların padişahlara ve saray misafirlerine özel günlerde sunulurmuş. Bu akşam MasterChef yeni bölümünde konuk şef Ömür Akkor'un eşliğinde takımlar en güzel Helva-i Hakani yapmak için yarışacak. En güzel Helva-i Hakani tarifini sizlere Ömür Akkor'un ikiz kardeşi Yunus Emre Akkor'un tarifinden sunuyoruz. Afiyet Olsun!
HELVA-İ HAKANİ TARİFİ
Malzemeler:
- Yarım su bardağı un
- Yarım su bardağı buğday nişastası
- Yarım su bardağı pirinç unu
- 125gram içbadem
- 125 gram tereyağı
Şerbetiiçin:
- 300 gam bal
- 3 subardağısüt
- 150 gram kaymak
Yapılışı:
- Bademlerihelvayıpişireceğimiztavayaalıyoruz vetereyağındarengipembeleşinceyekadarkavuruyoruz . Bademlerden bir kısmını sunum için ayırıyoruz.
- Başka bir kabın içerisinde unu, nişastayı ve pirinç ununu karıştırarak kavrulanbademinüzerine alıyoruz.
- Unu rengikoyulaşıncayakadarkısıkateştekavuruyoruz.
- Helvakavrulurken, bir yandan da sütüısıtıp altını kapatıyoruz ve içerisine balıekleyip eritiyoruz.
- Helva iyice kavrulduktan sonra içine şerbeti deekleyerek kısık ateşte 8-10 dakika kadar dahapişiripkaymağını ilave ediyoruz ve tekrar karıştırıp altını kapatıyoruz. Bir kenarda dinlenmeye bırakıyoruz.
- Dinlenenhelvayıservistabaklarınaalıyoruz ve ayırdığımız bademlerle süsleyerekservisyapıyoruz. Afiyet olsun!