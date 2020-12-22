MasterChef Yemekleri | Helva-i Hakani Tarifi | "Hakanların Helvası"

Helva-i Hakani, geleneksel Osmanlı Mutfağı'ndan günümüze gelmiş tatlılardan bir tanesidir. Bu akşam MasterChef yeni bölümünde şef Ömür Akkor konuk olacak ve kırmızı ve mavi takım en güzel Helva-i Hakani için yarışacak! Osmanlı Saray Mutfağı'nda büyük öneme sahip Helva-i Hakani tarifi, tam kıvamında ve ustasından en güzel tarifiyle yazımızda!

Helva-i Hakani, Osmanlı Saray Mutfağı'nın en değerli tatlılarından biridir. Helvanın yeri zaten geleneksel Osmanlı Mutfağı'nda da oldukça geniştir. Helva-i Hakani, "Hakanlara layık Helva" ya da "Helvaların Hakanı" anlamına da gelir. Bu helva, Osmanlı sofraların padişahlara ve saray misafirlerine özel günlerde sunulurmuş. Bu akşam MasterChef yeni bölümünde konuk şef Ömür Akkor'un eşliğinde takımlar en güzel Helva-i Hakani yapmak için yarışacak. En güzel Helva-i Hakani tarifini sizlere Ömür Akkor'un ikiz kardeşi Yunus Emre Akkor'un tarifinden sunuyoruz. Afiyet Olsun!

HELVA-İ HAKANİ TARİFİ

Malzemeler:

Yarım su bardağı un

Yarım su bardağı buğday nişastası

Yarım su bardağı pirinç unu

unu 125gram içbadem

125 gram tereyağı

Şerbetiiçin:

300 gam bal

3 subardağısüt

150 gram kaymak

Yapılışı: