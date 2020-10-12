Masterchef Kaptanlık Oyunu'nu kim kazandı? 12 Ekim Pazartesi MasterChef'te kaptanlığı kim kazandı? Mavi takım kaptanı kim? Kırmızı takım kaptanı kim?
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Masterchef Kaptanlık Oyunu'nu kim kazandı? 12 Ekim Pazartesi MasterChef'te kaptanlığı kim kazandı? Mavi takım kaptanı kim? Kırmızı takım kaptanı kim?

12.10.2020 21:41 | Son Güncelleme: 12.10.2020 21:45
Masterchef Kaptanlık Oyunu'nu kim kazandı? 12 Ekim Pazartesi MasterChef'te kaptanlığı kim kazandı? Mavi takım kaptanı kim? Kırmızı takım kaptanı kim?

MasterChef'te bugün kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar en güzel yemekleri yapmaya çalışarak kaptanlığı almaya çalıştı. Peki, 12 Ekim Masterchef Kaptanlık Oyunu'nu kim kazandı? MasterChef'te kaptanlığı kim kazandı? Mavi takım kaptanı kim? Kırmızı takım kaptanı kim?

MasterChef Türkiye bu akşam özel yemek tarifleri kaptanlık oyununa sahne oluyor. Gece sonunda bir kişi kaptanlığı kazanacak. Peki, MasterChef'te kaptanlığı kim kazandı? Kırmızı takım kaptanı kim? Mavi takım kaptanı kim? 12 Ekim Masterchef Kaptanlık Oyunu'nu kim kazandı?

12 EKİM MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU'NU KİM KAZANDI?

Bugün Masterchef Türkiye yarışmasında kaptanlık oyunu oynandı. Henüz sonuçlar açıklanmadı. Şuan şefler yemekleri tadıyor. Sonuçlara göre kaptanlık oyununun kazananı belli olacak ve takımlar oluşturulacak.

Mavi takım kaptanı: -

Kırmızı takım kaptanı: -

MAVİ TAKIM KADROSU

Açıklandığında ekleyeceğiz!

KIRMIZI TAKIM KADROSU

Açıklandığında ekleyeceğiz!

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