Masterchef 3. grup yeni yarışmacıları kimler? Masterchef üçüncü grupta yarışan yarışmacıların isimleri!
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Masterchef 3. grup yeni yarışmacıları kimler? Masterchef üçüncü grupta yarışan yarışmacıların isimleri!

Masterchef 3. grup yeni yarışmacıları kimler? Masterchef üçüncü grupta yarışan yarışmacıların isimleri!
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Masterchef'te bu hafta yeni grup yarışmacılar yarışacak. Geçtiğimiz hafta ana kadroya giren ilk 10 yarışmacı belli olmuştu. Bu hafta da aynı şekilde 5 kişi daha belli olacak ve ana kadroya giren toplam 15 yarışmacı belirlenmiş olacaktır. Peki, Masterchef 3. gruptaki yarışmacılar kimler? 15 Ağustos Masterchef üçüncü grupta yarışan yarışmacıların isimleri! İşte detaylar...

Masterchef bu hafta yarışacak yarışmacıların isimleri merak ediliyor. Sizler için tüm yarışmacıların isimlerini paylaşacağız. Masterchef ana kadroya kimler katılacak?

MASTERCHEF ANA KADROYA SEÇİLEN İLK 10 YARIŞMACI KİMDİR?

Ana kadroya seçilen yarışmacılar şöyle:

  • Fatma
  • Milhan
  • Dilara
  • İbrahim
  • Tunahan
  • Şükrü
  • Hamza
  • Burcu
  • Görkem
  • Hasan

MASTERCHEF 3. GRUPTAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Ana kadroya seçilecek son 5 yarışmacı üçüncü gruptan seçilecektir. 3. grupta yer alan yarışmacılar şu şekilde:

- Nejdet Eefetürk

- Atakan Tektaş

- Hüsnü Kiremitçioğlu

- Nergiz Veliyev

- Melis Di Gennaro

- Tahsin Küçük

- Rabia Nur Çamurlu

- Eren Kaşıkçı

- Mustafa Ozan

- Emre Büber

- Mert Yılmaz

- Safanur Bol

-Suzan Alim

- Pelin Zaman

- Yiğit Gök

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