Masterchef 3. grup yeni yarışmacıları kimler? Masterchef üçüncü grupta yarışan yarışmacıların isimleri!

Masterchef'te bu hafta yeni grup yarışmacılar yarışacak. Geçtiğimiz hafta ana kadroya giren ilk 10 yarışmacı belli olmuştu. Bu hafta da aynı şekilde 5 kişi daha belli olacak ve ana kadroya giren toplam 15 yarışmacı belirlenmiş olacaktır. Peki, Masterchef 3. gruptaki yarışmacılar kimler? 15 Ağustos Masterchef üçüncü grupta yarışan yarışmacıların isimleri! İşte detaylar...