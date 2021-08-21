MasterChef 2021 İbrahim kaç yaşında, evli mi? MasterChef İbrahim kimdir? MasterChef İbrahim Instagram hesabı ne?

MasterChef 2021 yarışmacılarından İbrahim, izleyicilerin ilgi odağı oldu. MasterChef takipçileri İbrahim hakkında, MasterChef 2021 İbrahim kaç yaşında, evli mi sorularının yanıtlarını aratırdı. Peki, MasterChef İbrahim instagram hesabı ne? MasterChef İbrahim kimdir? İşte, merak edilen soruların yanıtları ve detayları…

Ekranların sevilen yemek yarışma programı MasterChef her detayı ile merak konusu olurken MasterChef İbrahim hakkında araştırmalar yapıldı. İzleyiciler, MasterChef İbrahim kimdir ve MasterChef 2021 İbrahim kaç yaşında, evli mi gibi soruların yanıtlarını araştırdı. Peki, MasterChef İbrahim kimdir? MasterChef İbrahim instagram hesabı ne?

MASTERCHEF İBRAHİM KİMDİR?

Aslen Adanalı olan İbrahim Cingözler 25 yaşında ve yarışmaya Bodrum'dan katılıyor. Bir arkadaşının yoğun ısrarı üzerine MasterChef'e katılmış. Üniversiteye kadar Adana'da yaşantısını sürdürmüştür. Çok farklı mutfaklarda çalışan yarışmacı Adana'da da üç yıl boyunca çalışmıştır ve yörenin neredeyse tüm yemeklerine hakimdir.

İyi bir şef olduğunu ancak yarışma sayesinde daha iyi bir şef olabileceğine inandığını belirtmiştir. Diğer yarışmacı arkadaşlarının bol şansa ihtiyacı olduğunu ve şampiyon olmak istediğini belirtmiştir.

Yarışmaya Bodrum'un yöresel ürünleriyle hazırladığı 'Egeden' isimli yemekle katılan İbrahim eleştiriye açık olduğunu söyledi. Bodrum'da bir işletmede çalışan İbrahim, Marmaris, Türkbükü ve Torba'da gibi çok sayıda yerde çalışmıştır. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Yarışmada mutlaka başarılı olacağını ifade eden İbrahim şampiyonluk kupasını Adana'ya götüreceğini söyledi.

İbrahim Cingözler yarışmadan önce Danilo Şef'le Adana'da bir festival etkinliğinde karşılaşmıştır. Mutfakta hızlı olduğunu belirten yarışmacı ilk elemelerde yaptığı yemeği daha önce üç defa yapmayı denemiş. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

MASTERCHEF İBRAHİM İNSTAGRAM HESABI NE?

MasterChef İbrahim @ibrahim_cingozler hesabından paylaşımlar yapıyor.