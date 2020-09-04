MASKE UYARISI YAPAN ŞOFÖRE YUMRUKLU SALDIRI KAMERADA
Maske takmayan yolcusunu uyaran şoför yumruklandıHATAY'da halk otobüsüne maskesiz binmek isteyen bir yolcu, kabul etmeyen şoförü yumruklayıp, boğazını sıktı.
04.09.2020 14:17 | Son Güncelleme: 04.09.2020 14:21
Maske takmayan yolcusunu uyaran şoför yumruklandı
HATAY'da halk otobüsüne maskesiz binmek isteyen bir yolcu, kabul etmeyen şoförü yumruklayıp, boğazını sıktı.
Olay, Samandağ-Antakya hattında çalışan bir halk otobüsünde meydana geldi. Otobüse maskesiz binen bir kişi, şoförün uyarısına rağmen yolculuk yapmak istedi. Maskesiz yolcu kabul etmediğini, para cezası kesildiğini hatırlatan şoföre tepki gösteren yolcu, şoförle küfürleşmeye başladı. Aracını yol kenarına çeken otobüs şoförünü yumruklarla darbetmeye başlayan yolcu, boğazını sıktı. Otobüste paniğe neden olan olay sonrası otobüs şoförü, polise giderek yolcudan şikayetçi oldu.
Kaynak: DHA