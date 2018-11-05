Maske Takarak Lösemiye Dikkat Çektiler

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Edirne Belediye Meclisi üyeleri, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle toplumsal farkındalık oluşturmak adına maske takarak lösemi hastalığına dikkat çekti.

Lösemi hastalığını yenen çocukların ve ailelerinde yer aldığı mecliste konuşan Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Toplumumuzu, milletimizi ve halkımızı bu konuda daha dikkatli, daha duyarlı, daha özenli ve daha yardımsever olmaya davet ediyoruz" dedi.

Edirne Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı'nda Belediye Meclis Üyeleri, duyarlı bir davranışa imza attılar. Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle belediye meclis üyeleri lösemi hastalığına maske takarak dikkat çekti.

Lösemi hastalığını yenen çocuklar ve ailelerinde yer aldığı toplantı da konuşan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Bazen üzerimizdeki battaniyeyi üşemesin diye, onun üstüne örttüğümüz; bazen evde kalan bir dilim ekmekten bir yudum alıp çoğunluğunu ona verdiğimiz; güzel okullarda okusun, iyi bir meslek sahibi olsun diye kendi boğazımızdan kestiğimiz evlatlarımızın haftası bu hafta; 2-8 Kasım tarihleri arası Lösemili Çocuklar Haftası. Bizde biliyoruz ki; Lösemili çocuklar ile ilgili ülkemizde ciddi bir hassasiyet var. Ama ne yaparsak yapalım bu yeterli gelmiyor. Bu nedenle hem toplumsal farkındalığı arttırmak hem de çocuklarımızın bu çok önemli sorununa tekrar dikkat çekmek için Kasım Meclisi Toplantısı'nda Lösemi hastalığına dikkat çekmek istedik. Toplumumuzu, milletimizi ve halkımızı bu konuda daha dikkatli, daha duyarlı, daha özenli ve daha yardımsever olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Mecliste bulunan lösemiyi yenmiş çocuklara ve ailelere 'Hoş geldiniz' diyen Gürkan,"Maskelerimizi takarak lösemiye dikkat çekiyor ve Türk toplumunu bu konuya dikkatli ve farkında olmaya davet ediyoruz. Bütün toplumumuzdan da Lösemili Çocuklar Vakfı'na destek istiyoruz. Gerçekten de kendilerine bu işe adadılar ve çok ciddi çalışmalar yaptılar" diye konuştu.

Lösemiyi yenen çocukların aileleri de Belediye Başkanı Recep Gürkan ile meclis üyelerine duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ederek,"Önce Çocuklarımız iyileşsin. Çocuklarımız her şeyimiz" dedi. - EDİRNE