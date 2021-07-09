Marmaris'te mahsur kalan 8 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde karadan ulaşımın olmadığı bölgede mahsur kalan 8 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde karadan ulaşımın olmadığı bölgede mahsur kalan 8 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kadırga Burnu'nda karadan ulaşımın olmadığı bölgede bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.
Ekipler, 8 düzensiz göçmeni bota alarak limana getirdi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen