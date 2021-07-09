Marmaris'te mahsur kalan 8 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Marmaris'te mahsur kalan 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

Marmaris'te mahsur kalan 8 düzensiz göçmen kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

Muğla'nın Marmaris ilçesinde karadan ulaşımın olmadığı bölgede mahsur kalan 8 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde karadan ulaşımın olmadığı bölgede mahsur kalan 8 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kadırga Burnu'nda karadan ulaşımın olmadığı bölgede bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, 8 düzensiz göçmeni bota alarak limana getirdi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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