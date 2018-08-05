Markette Cinsel İçerikli Film İzleyen Müşteri Kameralara Yakalandı

Apple mağazasında Macbook'ları inceleyen müşterinin aslında ne yaptığı, güvenlik kameraları tarafından tespit edildi. Uzun süre ekrandan gözünü ayırmayan erkek müşteri, satış görevlisi gelince ekranı kapatamadı.

GÜVENLİK KAMERALARI KAYITTAYDI

Tayland'ın Buriram kentindeki Apple Store'da sıradan bir gün. Macbook'ları inceleyen bir erkek müşterinin ekranda izlediği şeyler, güvenlik kameraları tarafından tespit edildi.

BİR ARA HEYECANLANDI

Öğle saat 13.23'te kaydedilen görüntülerde, müşteri dikkatli bir şekilde gözünü ekrandan ayırmıyor. Bir ara heyecanlanıp ellerini başına götürüyor, adamın macerası bir görevlinin gelmesiyle son buluyor.

EKRANI KAPATAMADI

Satış görevlisine yakalanan müşteri, birkaç kez denemesine rağmen ekranı da kapatamıyor.

Olay anından kareler;