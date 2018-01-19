Gündüz, Geceye Döndü! Mardin ve Diyarbakır Toz Bulutu Altında

Mardin ve Diyarbakır'da bugün etkili olan toz bulutları hayatı olumsuz etkiliyor. Toz bulutlarının yağmurla birleşmesiyle birlikte çamur sağnağı yüzünden havalar da henüz aydınlanmadı ve geceden itibaren gökyüzü kızıl rengine büründü. Mardin'de toz bulutu nedeniyle uçak seferlerinin de iptal edildiği belirtildi.

MARDİN'DE GÖKYÜZÜ KIZILA BÜRÜNDÜ

Kuzey rüzgarlarının etkisiyle Suriye üzerinden gelen toz bulutları, çiseleyen yağmurla birlikte bir anda çamura dönüştü. Bir anda gökyüzü kızıl renge büründüğü Mardin'de elektrikler de kesilince vatandaşlar zor durumda kaldı.



SOKAK LAMBALARI SÖNMEDİ

Uzmanlar, özellikle astım hastalarının tozlu havada dışarı çıkmaması uyarısında bulundu. Gece görüntüsünün oluştuğu kent merkezinde tozlu hava nedeniyle sürücüler far lambalarını yakmak zorunda kalırken sokak lambalarının da ışıkları açıldı.



GÜN BOYU DEVAM EDECEK

Suriye üzerinden kuvvetli esen kuzey rüzgarının etkisiyle taşınan toz kütlesi, gece saatlerinden itibaren Diyarbakır, Mardin ve ilçelerinde etkili oldu. Meteoroloji yetkilileri, havanın kapanmasına yol açan toz bulutunun Mardin genelinde etkili olacağını ve yağmurun etkisiyle de gün boyunca devam edeceğini söyledi.



KARNE ALMAYA GİDEN ÖĞRENCİLER ZOR ANLAR YAŞADI

Vatandaşların büyük bölümü yoğun toz nedeniyle dışarıya çıkmamayı tercih ederken, karnelerini almaya giden öğrenciler ise zor anlar yaşadı.



ÇAMUR YAĞDI

Tozlu havada yağan yağmurla birlikte gökten adeta çamur yağdı. Bazı sürücüler, üzeri çamurla kaplanan araçlarını oto yıkamacılara götürürken, bazıları da kendi imkanlarıyla taşıma suyu ile araçları temizlemeye çalıştı.



GÖRÜŞ MESAFESİ 50 METRENİN ALTINDA

Mardin Sağlık Müdürü Dr. Saffet Yavuz, toz bulutları nedeniyle solunum yolları rahatsızlıkları bulunan vatandaşların dışarı çıkmaması uyarısında bulundu. Mardin Meteoroloji Müdürlüğü uzmanları, toz nedeniyle görüş mesafesinin 50 metrenin altında olduğunu belirterek, toz bulutunun akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceğini söyledi.









