Mardin'e 360 Milyon 630 Bin Liralık Sağlık Yatırımı

Mardin'de sağlık alanında yapılan 360 milyon 630 bin liralık yatırım sayesinde vatandaşlar kaliteli sağlık hizmetine kavuştu.



Mardin'de son 15 yılda yapılan 360 milyon 630 bin liralık sağlık yatırımlarıyla il dışına hasta sevkleri büyük ölçüde azaldı, ambulansların vakaya ulaşmasında önemli bir başarı yakalandı, anne ve bebek ölümlerinde ciddi düşüş yaşandı.

Ambulans sayısı 2002'den bu yana 37 kat, 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu sayısı 26 kat arttı, 2009'dan bu yana helikopter ambulans ile 86, uçak ambulansla 168 hasta taşındı.



Kentte, kar paletli, zırhlı, yoğun bakım ve obez ile dört yataklı toplam 44 ambulans hizmet veriyor.

İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2002'den bu yana hükümetin ve Sağlık Bakanlığının Mardin'e yatırımlarının büyüyerek devam ettiğini söyledi.

Vatandaşların daha sağlıklı yaşamlarına destek olmak ilk sağlıklı hayat merkezini açtıklarını aktara Yavuz, Artuklu, Kızıltepe, Midyat ve Derik ilçelerinde de birer merkezin açılacağını belirtti.

Yavuz, şu değerlendirmede bulundu:

"Mardin'de 400 yataklı ek binamız, Mardin'de 30, Midyat ve Nusaybin'de 20 ünitelik ağız ve diş sağlığı merkezi, Derik'te 100 yataklı, Savur'da 20 yataklı devlet hastanelerimizin inşaatları devam ediyor. Birinci basamakta aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri ve acil sağlık hizmetleriyle de ilgili 112 istasyonlarımızın projelerini tamamladık. Bu yıl içinde ihaleleri gerçekleştireceğiz. 2 göçmen sağlık merkezi açılışlarını gerçekleştirdik. Göçmenlere koruyucu sağlık hizmetlerini ücretsiz sunuyoruz."

Sağlıkta gelişmişlik ölçütlerinin en önemlisinin anne ve bebek ölüm oranları olduğunu, bebek ölüm oranlarının gün gittikçe azaldığını bildiren Yavuz, bebek ölüm hızının binde 92'den binde 10,7'e kadar düşürüldüğünü vurguladı.

Bu oranın daha da düşürülmesi için çalışmalara hızla devam edildiğini aktaran Yavuz, "Mardin'de doğurganlık hızı 3,1 ile Türkiye ortalamasının üstünde. Türkiye'de bebek ve anne ölüm oranı hızlıca düşmekte. Dünya Sağlık Örgütünün gelişmekte olan ülkelerin oranları yakalanmış. Buna ilişkin eğitimlerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Ambulanslarla vakaya ulaşma hızlarının son derece iyi olduğunu aktaran Yavuz, il genelinde birçok dalda uzman hekimlerin bulunduğunu ve tedavi şartlarının iyileştirildiğini anlattı.

Hastanelerde birçok ilki gerçekleştirdiklerini kaydeden Yavuz, "Midyat'ta ilk kornea nakli yapıldı, Derik'te artık kapalı yöntemle kırık ameliyatlarını gerçekleştiriyoruz. Tüm ilçe hastanelerimizde iç hastalıkları, çocuk ve kadın doğum gibi ana branşlarımız mevcut. Tüm ilçe hastanelerimizde diş ünitelerimiz var. Vatandaşlarımıza sağlıklı ve nitelikli hizmet sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz." diye konuştu.