Mardin'de "zanaat halk sanatları" temasıyla UNESCO'ya başvuru yapılacak
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Mardin'de "zanaat halk sanatları" temasıyla UNESCO'ya başvuru yapılacak

Mardin'de 'zanaat halk sanatları' temasıyla UNESCO'ya başvuru yapılacak
Anadolu Ajansı / Osman Öksüz - Haberler | Güncel

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi ve kültürel dokusunu dünyaya tanıtmak amacıyla UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına "zanaat ve halk sanatları" temasıyla yapacağı başvuruya yönelik çalışmaları tüm hızıyla sürdürüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi ve kültürel dokusunu dünyaya tanıtmak amacıyla UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına "zanaat ve halk sanatları" temasıyla yapacağı başvuruya yönelik çalışmaları tüm hızıyla sürdürüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde yapılan çevrimiçi toplantıda önceki yıllarda UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına üyelikleri gerçekleşen şehir temsilcileriyle bir araya gelindi.

Kütahya Belediyesi Etüt Proje Müdürü Mehmet Zenci, Kırşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürü Tuncay Polat, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Koordinatörü Hüseyin Sert, Hatay Büyükşehir Belediyesi Hatay UNESCO Temsilcisi Onur Bal'ın katılım sağladığı toplantıda UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına yönelik deneyimler paylaşıldı, Mardin'in UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına adaylık sürecinde destek temennileri iletildi.

Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanı Abdurrahman Şahin de yeni tip koronavirüs tedbirleri nedeniyle toplantıyı çevrimiçi gerçekleştirdiklerini belirterek, bu buluşmanın yüz yüze de gerçekleştirilmesi dileğini paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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