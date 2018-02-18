Mardin'de Sığınmacılara Yardım

Mardin'in Midyat ilçesinde geçici konaklama merkezindeki Suriyeli ve Iraklı sığınmacılara giysi ve eşya dağıtıldı.

Kaymakamlığın ev sahipliğinde ve Her Yönüyle Trabzon Platformu öncülüğünde, SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz ve bazı hayırsever iş adamlarının desteğiyle sığınmacılara giysi ve mutfak eşyası yardımı yapıldı, çocuklara oyuncak hediye edildi.

Yardım malzemelerinin dağıtımının ardından kurulan mangallarda balık ve köfte pişirilerek sığınmacılara ekmek arasında ikram edildi.

Davet üzerine programa katılan Midyatlı çocukların sığınmacı çocuklarla kaynaşması sağlandı.

Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, yaptığı açıklamada, olumsuz hava şartlarına işaret ederek, buna rağmen öksüz, yetim çocuklar ve sığınmacılarla bir arada olmak istediklerini söyledi.

Tekin, "Bizim için önemli olan bu çocuklarımızla, yavrularımızla bir arada olmaktı. Onların yüzünde küçük bir tebessüme vesile olabildiysek ne mutlu. Sivil toplum kuruluşları takdire şayan bir davranış sergilediler. Her birine ayrı ayrı canı gönülden teşekkür ediyorum." dedi.

Her Yönüyle Trabzon Platformu Başkanı Köksal Öztürk, sığınmacılara bir nebze de olsa destek vererek, onların yüzlerini güldürmeyi amaçladıklarını belirtti.

Öztürk, sivil toplum kuruluşları ve iş adamlarının katkılarıyla toplanan yardımları ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Bu yardımları yapmamız hepimizin borcudur. Herkesin bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz." diye konuştu.

Suriyeli sığınmacılardan Mübarek Muhammed Ali, Arapça yaptığı açıklamada, bu etkinliği düzenleyenlere ve kendilerine yardım yapanlara dua ettiklerini dile getirdi.

Iraklı Ezidi Mılham Murad da çok güzel bir ortamda balık ekmek yediklerini anlatarak, yetkililere teşekkür etti.

Programa, Mardin AFAD Müdürü Davut Esen, Midyat Emniyet Müdürü Temel Salman, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halil İbrahim Çiftçi, Kamp Müdürü Mehmet İsa Kurnaz, Gazala Şirketler Gurubu Başkanı Mahmut Kılınç, iş adamı Nasrettin Duyan ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.