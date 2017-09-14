Maradona'ya Beraat

İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberine göre, Cassino Tekik Hakimliği'nin baktığı davada, Maradona'nın 2012 yılında İtalyan vergi dairesi Equitalia'ya yönelik bir röportajında sarf ettiği sözlerinde suç teşkil edecek hakaret içeren herhangi bir unsur bulunmadığı hükmüyle beraatine karar verildi. Aynı suçlamanın yöneltildiği Maradona’nın avukatı Angelo Pisani'nin de beraat ettiği bildirildi.

