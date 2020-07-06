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"Manyas kelle peyniri" coğrafi işaretine kavuşuyor

Balıkesir'in Manyas ilçesinde inek ve koyun sütü çeşitli işlemlerden geçirilip en az 3 ay salamurada bekletilerek yapılan "Manyas kelle peyniri"ne coğrafi işaret alınmasında son aşamaya gelindi.

06.07.2020 11:07 | Son Güncelleme: 06.07.2020 11:28

Balıkesir'in Manyas ilçesinde inek ve koyun sütü çeşitli işlemlerden geçirilip en az 3 ay salamurada bekletilerek yapılan "Manyas kelle peyniri"ne coğrafi işaret alınmasında son aşamaya gelindi.

Osmanlı döneminde Arnavut göçmenlerin Balıkesir ve çevresine yerleşmesinin ardından yaklaşık 250 yıldır üretilen kelle peyniri, Manyas civarında yetiştirilen inek ve koyunların sütlerinden yapılıyor.

Mayalama işlemi sonucunda oluşan pıhtı, peynir mayası yardımıyla asitliği artırılarak sıvı halden jel hale dönüştürülüyor. Elde edilen pıhtı, pirinç tanesi boyutuna ulaştıktan sonra haşlama aşamasına geçiliyor.

Suyla haşlanarak ayrıştırılan peynir, daha sonra paslanmaz kalıplara alınıyor. Kalıplarda bir gün baskılama işleminden sonra en az 3 ay salamurada bekletilen peynir, gözenekli ve sert bir yapıya kavuşarak tüketime sunuluyor.

Geleneksel üretiminde telemeden peynir altı suyunun süzülmesi için kaplara konulan peynir, adını kelle görünümünde olmasından alıyor.

Manyas Süt Üreticiler Birliği Başkanı Fevzi Karakaş, AA muhabirine, coğrafi işaret için çok çaba sarf ettiklerini söyledi.

Peynirin tanıtılması için pek çok fuara katıldıklarını belirten Karakaş, "Peynirimizin coğrafi işareti hak ettiğini düşündük ve bu mücadeleyi verdik. Milletvekilimiz Pakize Mutlu Aydemir'in müjdesiyle bir kat daha sevindik. Manyas kelle peynirimize coğrafi işaret alma yolunda son aşamaya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Karakaş, hem süt üreticileri hem hayvan yetiştiricileri hem de ilçede yıllardır kelle peyniri üretenlerin coğrafi işaretin faydasını zamanla göreceğini vurguladı.

Coğrafi işaret için iki yıldır mücadele verdiklerini anlatan Karakaş, "Bu çalışmalardaki gizli kahramanlarımız ve bize yol gösterenlerle beraber patentimizi aldıktan sonra bu mutluluğumuzu paylaşmak istiyoruz. 16 Ekim'i özlemle bekliyoruz, inşallah o gün, tescilimizin tamamlandığı, 'Manyas kelle peynirinin coğrafi işaretle buluştuğu tarih olacak. İlçemizde bunu coşkuyla kutlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Üreticilerimizle gurur duyuyoruz"

Tuzlu sütün içine alınan ürünün, soğuk sarnıçlara konulduktan sonra en az 3 ay bekletilerek hazır hale geldiğini belirten Karakaş, şöyle konuştu:

"İlçemizdeki bütün peynir üreticilerimizle gurur duyuyoruz. Gerçekten çok güzel bir ürün üretiyorlar. Süt üreticilerimizin de bu süreçle beraber ürettikleri sütün bir anlamı olacak çünkü peynirimiz bu yörenin sütüyle üretiliyor. Bu durum sadece peynir üreticilerimizin bir kazanımı değil, bölgemizde hayvancılık yapan ve süt üreticilerimiz de yakın zamanda bu durumun faydasını görecektir."

Kaynak: AA

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