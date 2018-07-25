Manisa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Manisa(AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Soma-Savaştepe karayolunun Sevişler mevkisinde Recep Durhan'ın kullandığı 45 YA 0317 plakalı hafif ticari araç, yan yoldan çıkan traktörle çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan Recep Durhan ile Hava Durhan'ı çevredeki hastanelere kaldırdı.

Recep Durhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.