Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 239 kişiye 313 bin 544 TL ceza
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Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 239 kişiye 313 bin 544 TL ceza

Manisa'da 23 Mayıs günü sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 239 kişiye 313 bin 544 TL cezai işlem uygulandığı açıklandı.

Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 239 kişiye 313 bin 544 TL ceza
24.05.2020 20:55 | Son Güncelleme: 24.05.2020 20:55

Manisa'da 23 Mayıs günü sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 239 kişiye 313 bin 544 TL cezai işlem uygulandığı açıklandı.

Manisa Valiliği 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü olan 23 Mayıs Cumartesi Günü il genelinde 6 kişiye adli, 233 kişiye de idari işlem olmak üzere toplam 239 kişiye 313 bin 544 TL cezai işlem uygulandığını açıkladı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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