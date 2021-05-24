Manisa'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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Manisa'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Manisa'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel

Manisa'nın Kula ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

İsa Şahin'in yönetimindeki 06 CHA 506 plakalı hafif ticari araç, Uşak-İzmir kara yolu üzerindeki Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı'nda Erol Yıldırım'ın (20) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü Erol Yıldırım ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım, buradaki müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

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