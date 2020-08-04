Manisa'da gölete giren kişi kayboldu
Manisa'nın Gördes ilçesinde girdiği gölette kaybolan kişi aranıyor.
04.08.2020 20:51 | Son Güncelleme: 04.08.2020 22:03
Manisa'nın Gördes ilçesinde girdiği gölette kaybolan kişi aranıyor.
Balık tutmak için Doğanpınar Mahallesi'ndeki gölete giden 44 yaşındaki Abdullah Öncü, suya girdi.
Öncü'nün bir süre sonra gözden kaybolması üzerine çevredekiler durumu jandarmaya bildirdi.
Jandarma ve AFAD ekiplerince suda arama çalışması başlatıldı.
Bölgeye gelen Öncü'nün yakınları endişeli bekleyişini sürdürüyor.
Kaynak: AA