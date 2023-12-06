Manisa'nın Gördes ilçesinde çiftçilik yapan Hasan Hüseyin Demir isimli genç, teknolojiye ayak uydurarak yetiştirdiği ürünleri Türkiye'nin her yerine kargoyla ulaştırmaya başladı. Sosyal medya aracılığıyla ürünlerini pazarlayan Demir, amacının dünyaya açılmak olduğunu dile getirdi.

Manisa'da çiftçilik yapan genç, sosyal medya ile ürünlerini Türkiye'nin her yerine ulaştırıyor

Manisa'nın Gördes ilçesinde çiftçilik yapan Hasan Hüseyin Demir isimli genç, teknolojiye ayak uydurarak yetiştirdiği ürünleri Türkiye'nin her yerine kargoyla ulaştırmaya başladı. Sosyal medya aracılığıyla ürünlerini pazarlayan Demir, amacının dünyaya açılmak olduğunu dile getirdi.

Gördes Meslek Yüksekokulunda Maliye bölümünü bitirdikten sonra babasının yanında tarım işlerine başlayan ancak getirisinin düşük olduğunu görünce bu ürünleri sosyal medya aracılığıyla Türkiye'nin her yerine ulaştırmayı hedefleyen Hasan Hüseyin Demir, amacının Gördes ürünlerini yurt dışına ulaştırmak olduğunu dile getirdi.

"Ürünlerin değeri arttı"

Askerden dönünce babasının yanında tarım işlerine başladığını dile getiren Çiftçi Hasan Hüseyin Demir, "Ürünlerimizin yok pahasına satıldığını görünce sosyal medya hesabım üzerinden ilk satışlara başladım. Elimizdeki ürünlerin Gördes merkezdeki müşterilerimizin adreslerine kadar ulaşmasını sağladım. Çok güzel yorumlar aldım. Bana ulaşan değişik illerdeki kişilere ayva, üzüm, domates, kuru gıda, nohut, fasulye, börülce, bal, kara üzüm pekmezi, meyve pekmezleri, reçel çeşitleri, salça çeşitleri gibi aklınıza gelecek tüm ürünlerimi kargo ile tüm Türkiye'ye göndermeye başladım. Çok sayıda il ve ilçelerde müşterilerimiz oluştu. Şimdi hedefim Fransa ve Almanya'daki gurbetçilerimiz aracılığı ile Gördes'in doğal tarım ürünlerini tüm dünyaya tanıtmak ve pazarını oluşturmak" şeklinde konuştu. - MANİSA