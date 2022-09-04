Manisa yerel haberi | Gördes'e prestij katacak çalışmalar devam ediyor

Manisa yerel yerel haberine göre Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Gördes ilçe merkezinde bulunan Fatih ve Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Özgür Artunç Bulvarlarında yapılacak prestij cadde düzenlemeleri öncesinde Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından 6,5 milyon TL yatırım bedeliyle...

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Gördes ilçe merkezinde bulunan Fatih ve Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Özgür Artunç Bulvarlarında yapılacak prestij cadde düzenlemeleri öncesinde Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından 6,5 milyon TL yatırım bedeliyle başlatılan altyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşlara daha sağlıklı ve kaliteli içme suyu temin etmek üzere yürüttüğü çalışmalara aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde, Gördes'in çehresini değiştirecek olan prestij cadde düzenlemeleri çerçevesinde, altyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde Fatih ve Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Özgür Artunç Bulvarlarında kanalizasyon hattı ve içme suyu hattı döşeme çalışmaları aralıksız sürüyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Gördes merkezde başlayan altyapı çalışmalarının yatırım bedeli ise 6,5 milyon TL. 5 bin 300 metre içme suyu ve 2 kilometrelik kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından prestij cadde düzenlemelerine başlanacak. Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı üstyapı yani prestij cadde düzenlemesinin bedeli ise 18 milyon 700 bin TL. Gördes merkez, altyapı ve üstyapı çalışmalarını kapsayan toplam 25 milyon 200 bin TL'lik yatırımla bambaşka bir görünüme kavuşacak.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, "Gördesli hemşerilerimize sağlıklı bir altyapı sunmak adına başlattığımız altyapı çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Fatih ve Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Özgür Artunç Bulvarlarında kanalizasyon hattı ve içme suyu hattı döşeme çalışmalarının ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla kısa sürede tamamlanması planlanıyor. Altyapı çalışmalarının ardından ise Büyükşehir Belediyemiz tarafından da prestij cadde düzenlemesi yapılacak. 5 bin 300 metre içme suyu ve 2 kilometrelik kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarımızın toplam bedeli ise 6,5 milyon TL. Bu yatırımlarla Gördes'in çehresi tamamen değişecek. Şimdiden Gördesli hemşerilerimize hayırlı olsun. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün önderliğinde Manisa'nın çehresini değiştirecek önemli çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz" dedi. - MANİSA