Manisa haberi | Manisa'da, 5 gün arayla 444 hektar alan yandı

MANİSA'nın Akhisar ilçesi kırsal Hasköy Mahallesi'nde, 24 Temmuz'da çıkan orman yangınının bilançosu belli oldu. Dün tamamlanan yangın söndürme raporunda, 239 hektar ormanın ve 20 hektar tarım alanının yandığı belirtildi. Gördes'te 19 Temmuz'da çıkan orman yangınında 85 hektar orman ile 100 hektar tarım arazisi zarar görmüş, 2 şüpheli tutuklanmıştı. Kentte, 5 gün arayla 324 hektarı orman toplam 444 hektar alan yandı.

Akhisar'ın kırsal Hasköy Mahallesi'ndeki otluk bölgede, 24 Temmuz günü 17.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Yangını fark edenlerin ihbarıyla bölgeye 2'si gece görüşlü 12 yangın söndürme helikopteri, 9 yangın söndürme uçağı, 52 arazöz, 15 su tankeri, 26 itfaiye ekibi, 10 dozer, 10 su ikmal aracı, 4 TOMA, 2 ilk müdahale aracı, 10 dozer, 30 itfaiye personeli, 200 orman işçisi, 1 komando timi sevk edildi. Yangının sıçradığı Çaltılıçukur Mahallesi'nde metruk durumdaki 7 ev ve 1 okul ise hasar gördü. Tahliye edilen 20 evden 40 kişi, güvenli bölgeye götürüldü. 200 küçükbaş ve 85 büyükbaş da tahliye edilerek yangından kurtarıldı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın 13,5 saatin ardından kontrol altına alındı.