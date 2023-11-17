MASKİ Gördes Altyapı Projesi Halka Tanıtıldı

MASKİ Genel Müdürlüğünün Muradiye ve Kırkağaç Gelenbe ile birlikte Gördes'te yapacağı ve toplamda 1 milyar 420 milyon lira yatırım bedeline sahip olacak olan altyapı projesinin Gördes ayağı için halka tanıtım toplantısı düzenlendi. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği bilgilendirme toplantısında MASKİ yetkilileri tarafından proje ile ilgili detaylı bilgiler verildi, merak edilen sorular cevaplandırıldı.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek ve 1 milyar 420 milyon liralık yatırım bedeline sahip olacak olan, Muradiye, Yağcılar, Uzunburun, Karaali, Evrenos mahalleleri ile TOKİ-Akgedik mevkiini kapsayan, 224 kilometrelik altyapı ve yeni atıksu arıtma tesisi projesi, Gördes Şehir Merkezi İçme Suyu İletim Hattı ve Kırkağaç Gelenbe Kanalizasyon ve İçme Suyu Şebekesi İnşaat projesi için Dünya Bankası'ndan kredi temin edildi.

Gördesli vatandaşlar toplantıya ilgi gösterdi

Fizibilite ihalelerinin ardından saha çalışmalarına başlanan dev projenin Gördes ayağı için halka tanıtım toplantısı düzenlendi. Gördes Mübin Sarıoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen ve vatandaşların yoğun katılım gösterdiği toplantıda, MASKİ Projeler Dairesi Başkanı Bircan Kaynak, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, Projeler Dairesi Başkanlığından Şube Müdürleri Taner İçöz, Hami Berk Yakıcı, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'ndan Şube Müdürü Şendoğan Kıvrak, Büyükşehir Belediyesi Gördes Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Hüseyin Yılmaz, MASKİ İlçe Şefi Türker Kesici, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi Ahmet Esen, MHP İlçe Başkanı Abdürrazik Yonat ve AK Parti İlçe Başkanı Halil Erden de yer aldı.

Proje detayları paylaşıldı

Fizibilite ihalelerinin ardından saha çalışmalarına başlanan proje ile ilgili bilgilendirme sunumunun ardından detaylı bilgiler toplantıya katılım sağlayan vatandaşlar ile paylaşıldı. Merak edilen sorular cevaplandırıldı. Projeler Dairesi Başkanı Bircan Kaynak, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir ve şube müdürleri konuya ilişkin vatandaşların istek ve taleplerini de dinledi. - MANİSA