Manisa'da traktör kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa'nın Gördes ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir kadın hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Gördes ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kadın hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Gördes ilçesi Oğulduruk Mahallesi Orman mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 11.00 sıralarında Cengiz Ongün (60) ve eşi Gülsüm Ongün (59) 45 R 0902 plakalı traktörleriyle zeytin ağaçlarını ilaçlamak için bahçelerine gitti. Ongün çifti ilaçlama yaparken yokuş yukarı olan arazide traktör vites atmasıyla yan devrildi. Yokuş aşağı takla atan traktörün altında kalan Gülsüm Ongün ağır yaralandı. Gürültüye koşan komşuları Kamil Gündoğdu'nun ihbarı ile olay yerine gelen ambulansla Gördes Devlet Hastanesine kaldırılan Gülsüm Ongün, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ongün'ün cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, hafif yaralanan eşi Cengin Ongün ayakta tedavi edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA