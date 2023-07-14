Demirci'ye doğal gaz boru hattı bağlandı

Manisa'nın Demirci ilçesine doğal gaz boru hattı bağlandı. Demirci-Gördes arasında devam eden boru hattı döşeme çalışması tamamlandı. BOTAŞ ekipleri tarafından Dr. Mehmet Akarsu Mahallesi'ne kurulan istasyonun testi yapılarak hazır hale getirildi. İlçe merkezinde de doğal gaz hattı döşeme çalışmaları aralıksız sürüyor. Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk çalışmaları inceledi. Selçuk, yaptığı açıklamada, hattın hayırlı olmasını dileyerek şunları kaydetti: 'İlçemizde bu yıl, hat döşeme ve test çalışmaları tamamlanan mahallelerde doğal gaz kullanımına başlanması hedefleniyor. Doğal gaz hat çalışmalarına emek veren BOTAŞ yetkililerine, yatırımın ilçemize yapılmasını sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Manisa milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum.'