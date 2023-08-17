MHP Gördes İlçe Kongresinde Abdürrazik Yonat Yeniden Başkan Seçildi

Manisa'nın Gördes ilçesinde gerçekleştirilen Mhp'nin ilçe kongresinde mevcut başkan Abdürrazik Yonat, yeniden ilçe başkanı seçilerek güven tazeledi.

Gördes'te, Mhp'nin ilçe kongresi gerçekleştirildi ve Abdürrazik Yonat yeniden ilçe başkanı seçildi. Kongreye MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin gönderdiği mesajda cumhur ittifakının başarısına vurgu yapıldı. Gördes Belediyesi Kültür Sarayında yapılan ve tek aday olan ilçe başkanı Abdürrazik Yonat genel kurula katılan tüm delegelerin oyunu alarak güven tazeledi. Kongreye Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, AK Parti İlçe Başkanlığı, STK temsilcileri, muhtarlar ve parti üyeleri katıldı. - MANİSA