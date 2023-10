Gördes ve Demircili muhtarlardan Başkan Ergün'e teşekkür ziyareti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Gördes ve Demircili mahalle muhtarlarını makamında ağırladı. Mahallelerine kazandırılan hizmetlerden mutluluk duyduklarını belirten muhtarlar, Başkan Ergün'e teşekkürlerini iletti.

Gördes ilçesine bağlı Beğenler Mahalle Muhtarı Ramazan Bayram, Boyalı Mahalle Muhtarı Galip Aydemir, Dikilitaş Mahalle Muhtarı Ahmet Görgülü, Doğanpınar Mahalle Muhtarı Halil Korkmaz, Karayağcı Mahalle Muhtarı Hüseyin Gazan, Kılcanlar Mahalle Muhtarı Ercan Adıyaman, Kıymık Mahalle Muhtarı Hasan Karaca, Pınarbaşı Mahalle Muhtarı Turgut Sevim, Tepeköy Mahalle Muhtarı Hakkı Emre, Ulgar Mahalle Muhtarı Zeki Gökçe, Yakaköy Mahalle Muhtarı Zafer Özbakan ve Gördes Muhtarlık İşleri Müdürü Hüseyin Yılmaz'dan oluşan heyet; Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay da yer aldı. Ziyarette tek tek konuşan muhtarlar, mahallelerine yapılan yol çalışmaları, içme suyu ve kanalizasyon altyapıları, sondaj çalışmaları, içme suyu depo temizlikleri, kırsal kalkınma destekleri gibi hizmetlerden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür ettiler. Mahalle muhtarları, önümüzdeki hizmet döneminde de Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile çalışmak istediklerini dile getirdiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek; proje ve yatırımlara ilişkin bilgilendirmede bulunan Başkan Cengiz Ergün, "2023 yılı asfalt sezonunda 750 kilometre hedefimiz vardı. Bunu aşarak 900 kilometreye ulaştık. Program çerçevesinde asfalt çalışmalarımız bir süre daha devam edecek. Bunun yanı sıra il genelinde 264 kırsal mahallenin altyapılarını tamamen bitirdik. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Tabi ki bütçe ve imkanlar dahilinde bu sayıyı arttırmayı istiyoruz. Dünya Bankası kredisiyle Gördes'e 39 kilometrelik doğal kaynak suyu çelik isale hattını kazandıracağız. Bu büyük ve önemli bir proje. Vatandaşlarımızın huzuru ve mutluluğu için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından ziyarete katılan mahalle muhtarları, ilçeye özgü ürünlerin yer aldığı hediyeleri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e takdim ettiler. Başkan Ergün de muhtarlara içerisinde Manisa'ya özgü ürünlerin yer aldığı hediyeleri takdim etti.

Demircili muhtarlardan övgü

Başkanı Ergün, Demirci'ye bağlı 14 mahalle muhtarını makamında konuk etti. Demirci'ye bağlı Küçükoba Mahalle Muhtarı Mustafa Kaya, Esenyurt Mahalle Muhtarı İbrahim Şalgam, Eskihisar Mahalle Muhtarı Şerafettin Yılmaz, Gömeçler Mahalle Muhtarı Ali Akdemir, Mezitler Mahalle Muhtarı Necati Adem Kundakçı, Öksüzlü Mahalle Muhtarı Hasan Basri Bozkurt, Kuzeyir Mahalle Muhtarı Arif Çimen, Bardakçı Mahalle Muhtarı Ali İlkdoğan, Mahmutlar Mahalle Muhtarı Nurullah Koyunoğlu, Çanakçı Mahalle Muhtarı Hasan Sarıkaya, Rahmanlar Mahalle Muhtarı Nuri Sönmez, Ulacık Mahalle Muhtarı İbrahim Şen, Kulalar Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Uçar ve Bozköy Mahalle Muhtarı İrfan Gönder Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ziyarette bulundu. Demirci'de gerçekleştirilen çalışmalar nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür eden mahalle muhtarları, altyapı ve üstyapıdan asfalt çalışmalarına, tarımsal ve kırsal desteklemelerden mezarlık çalışmalarına kadar büyükşehir belediyesinin çalışmaları nedeniyle memnuniyetlerini ifade ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Elimizden geldiğince her noktaya, ilimizin her mahallesine dokunmaya çalışıyoruz. 17 ilçemiz 1088 mahallemizde bütün vatandaşlarımıza hizmet götürmeye çalışıyoruz. Büyükşehir'in getirmiş olduğu imkanı ve gücü en doğru şekilde hizmet olarak sizlere aktarmaya çalışıyoruz. İçme suyu depolarımızdan altyapılarını yenilerimiz mahallelerimiz, isale hatlarından kırsalda verdiğimiz destekler ve asfalt çalışmalara kadar Büyükşehir her alanda sahada. Tabii ki imkanlar ve şartlar içinde bütçeyi en iyi kullanan Büyükşehir Belediyesi olarak daha fazla hizmeti sizlere yapmaya çalışıyoruz. Bu sene Demirci'de 73 kilometre asfaltı tamamladık. İl genelinde ise 750 kilometre hedef koymuştuk. Şu anda bugün itibariyle 898 kilometreye ulaştık" dedi.

En büyük yatırımın Demirci'nin merkezine yapıldığını dile getiren Başkan Cengiz Ergün, "Bugünün fiyatıyla 665 milyon liralık bir yatırım. Yüzde 580 SÜKAP çerçevesinde aldığımız krediyle hem atık su arıtmayı hem de bütün kanalizasyon hatları ve içme suyu hatları komple yenileniyor. Dün itibariyle sanayi bölgesinde taş işimiz bitti. Biz ana arterde 150-200 metrelik doğalgaz hattının çekilmesini bekliyoruz. Karayolları ile protokol anlaşması çerçevesinde onu yaptıracağız, arkasından prestij caddenin yapılmasına geçeceğiz. Demirci'nin merkezine de tüm mahallelerine de hizmet noktasında çalışıyoruz. Tüm ilçelerimizde de bu hizmetler devam ediyor" ifadelerini kullandı. - MANİSA