Büyükşehir'den Biyoteknik Mücadelede Üreticiye Destek

HİSARCIK, KÜTAHYA (Bültenler) - Kırsal kalkınmaya desteğini arttırarak devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu kez de kiraz üreticilerine destek oldu. Kiraz üretiminde verim düşüklüğüne neden olan kanadı noktalı sirke sineği ile mücadele kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte Akhisar ve Gördes ilçelerindeki üreticilere kanadı noktalı sirke sineği tuzağı dağıtımında bulundu. İlk dağıtım töreni Akhisar ilçesinde gerçekleştirildi. Akhisar İlçe Tarım Müdürlüğü'nde düzenlenen törene Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kılınç, Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Tahsin Arslan, Akhisar Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akboğa, şube müdürleri, Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Doğan Ensivri, teknik personeller ile üreticiler katıldı.

Üreticilere tuzağın nasıl kullanılacağı anlatıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen dağıtım töreninde ilk olarak Akhisar İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilisi tarafından üreticilere sirke sineği tuzağının nasıl kullanılacağı konusunda bilgiler aktarıldı. Ardından yapılan açılış konuşmalarında Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kılınç, "Kanadı noktalı sirke sineği ile biyoteknik mücadele kapsamında sirke dağıtımında bulunacağız. Çiftçilerimiz için hayırlı ve bereketli olsun. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Son zamanlarda çok güzel projeler ürettik. Bu projede onlardan bir tanesi, çevre dostu, kimyasalı azaltarak zararlı mücadelesi kapsamında biz bu projeyi çok önemsiyoruz" dedi.

Biyoteknik mücadele ile kimyasal kullanımı azalacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını sizlere iletiyorum. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak yaşanan süreçte tarımla ilgili faaliyetlerimizi ve desteklerimizi arttırma kararlığı içindeyiz. Kirazda önemli derecede ekonomik kayda değer olan kanadı noktalı sirke sineği. Bu çalışmayı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile geçen sene başlatmıştık. Özellikle Gördes, Selendi ve Demirci bölgesinde 50 bin şişe sirke alımını gerçekleştirdik ve üreticilere teslim ettik. Geçen seneki uygulama sonuçlarının başarılı olduğunu göründe kapsamı genişlettik. Bu sene 100 bin şişe sirke Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından tedarik edildi. 50 bin şişe kadar da meyve ihracatçıları birliği temin etti, 150 bin şişe sirke ile biyoteknik mücadele yapılacak. Bunun en önemli getirisi kimyasalın kullanılmamış olması. Pestisit dediğimiz gıdada ciddi kalıntıya sebep olan ambalajıyla çevreye veya ekosisteme olan etkisiyle zararlı olan ilaç kullanımını azaltmaktır. Kanadı noktalı sirke sineği birkaç yıldır ülkemizde zarar veriyor. Tam anlamıyla kimyasal mücadelesi etkin ve yaygın değil. Teknik talimata yeni giriyor. Biz bu anlamda il müdürlüğümüz ile sürekli iletişim halindeyiz. Biyoteknik mücadele veya pestisit kullanımının azaltılması için daha önce erken uyarı sistemlerimizi kurmuştuk. Türkiye'de en çok erken uyarı istasyonu olan il Manisa oldu. 49 adet istasyon ile Manisa'da çiftçilerimize öncelikle ilaçlama olmak üzere erken uyarı hizmeti veriliyor. Bu istasyonlardan 38 adetini Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak biz aldık. Bunu Belediyeler Birliği'nin akıllı şehirler proje yarışmasına sunduk, oradan da 500 bin liralık bir ödül aldık. Bu ödülün tamamını da istasyon alımında kullandık. Arkasından Manisa Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Kurulu 3 adet istasyon aldı. Şehzadeler Belediyesi, Demirci Ziraat Odası'nın aldığı istasyonlar ile toplam 49 istasyon ile doğru ve zamanında ilaçlama ve etkin ilaçlama için SMS uyarılarını il müdürlüğümüz ve ilçe müdürlüğümüz gönderiyor. Bununla birlikte daha az kimyasal kullanarak hastalık ve zararlıların kontrol altına alınması amaçlanıyor. Pazartesi günü Ahmetli'de bağcılar ile ilgili bir çalışmayı il müdürlüğümüzle birlikte hayata geçireceğiz. Salkım Güvesi için 60 bin adet tel feromon tuzak alımını gerçekleştirdik. 1000 dekarlık bir bağ alanını tel tuzakla tuzaklayacağız. Buradaki amaç bu mücadelelerin toplu yapıldığı zaman etkin olduğunu gösterebilmek. Parçalı ve küçük arazi yapısı nedeniyle, komşu mücadele etmediği zaman sizin yaptığınız mücadele bazın etkin olmayabiliyor. Toplu yapılırsa o bölgede zararlı popülasyonunu kontrol etmek mümkündür. Bu mücadele ile ilaçsız netice alınabilir. Bu anlamda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatı ile üretken belediyecilik anlamında tarımla ilgili projeler geliştiriyoruz. Akhisar ilçe müdürlüğümüz ile istişarede bulunduk. Yüksek kesimde bulunan bölgeler ile ceviz yetiştiriciliği için bir projeyi yakında hayata geçireceğiz. Zeytin üreticilerine hasatta oluşan kalite kayıplarını önlemek için kasa alımını önümüzdeki aylarda gerçekleştireceğiz. Bizim hedefimiz küçük üreticiler. Girdi maliyetleri son dönemlerde yükseldi. Üretim güçleşti. Küçük aile işletmelerini ayakta tutabilmek adına 3 milyon liralık 291 ton gübreyi küçük üreticilere dağıttık. Sirke, arkasından küçük bağcılarımız için kelter alımı yaparak bu şekilde girdilerini azaltabilmek ve üretimde devamlılığı sağlamak adına devam edecektir" diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kanadı noktalı sirke sineği için hazırlanan biyoteknik tuzaklar üreticilere dağıtımı yapıldı.

Gördesli üreticilere de tuzakları dağıtıldı

Akhisar İlçe Tarım Müdürlüğü'nde düzenlenen kanadı noktalı sirke sineği için biyoteknik mücadele tuzaklarının dağıtım töreni sonrasında Gördes ilçesinde de bir tören düzenlendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Gördes Şantiyesi alanında yapılan törene Gördes Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Esen, Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İlhan Türe, MHP Gördes İlçe Başkanı Abdülrezzak Yonat, Gördes İlçe Tarım Müdürü Güngör Akyol, Gördes Ziraat Odası Başkanı Mehmet Koç, mahalle muhtarları ve üreticiler katıldı. Gördesli üreticilerden Ahmet Esen kendisinin kiraz, elma ve üzüm yetiştiriciliği yaptığını belirterek, "Geçen sene dağıtılmış olan sirkeyi rüzgardan tarafa kuzey yönüne astığımızda içerisine sineklerin girdiğini gördük. Açılan deliklerin küçük olması lazım. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve Kırsal Hizmetler Dairesine desteklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

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