Manisa'da bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bıçaklı kavgada göğsünden ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bıçaklı kavgada göğsünden ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
İzmir Caddesi üzerinde yerde yaralı bir kişiyi gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri bıçakla yaralandığı tespit edilen İbrahim Sipal'ı olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesine kaldırdı.
Yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Olayın zanlısı olduğu iddiasıyla Rıdvan Y, suç aleti bıçakla gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak