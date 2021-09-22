Manisa BBSK, Ata'sının huzuruna çıktı

MANİSA (Bültenler) - Teknik heyet ve sporcular izin günlerinde Cumhuriyetimizin Kurucusu Ata'mızı ebedi istirahatgahında ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, 2021-2022 sezonu öncesinde Ankara'da düzenlenen Federasyon Kupası'nda çeyrek finale yükselme başarısı gösterirken Cumhuriyetimzin Kurucusu Ulu Önderimizi de ebedi istirahatgahında ziyaret etti. Teknik heyet ve oyuncular, Atalarının huzuruna çıkmış olmaktan dolayı büyük gurur duyduklarını belirtti. Takım Kaptanları Recep Doğrusöz ve Sercan Topcu da, Anıtkabir ziyaretinde açıklamalarda bulundu.

"Ankara turnuvamızı şampiyonlukla bitirmek istiyoruz"

Takım Kaptanı Recep Doğrusöz, "Grup aşamasını 3 galibiyetle lider olarak bitirdik. İzin günümüzde de takım olarak Ata'mızı ziyaret etmek istedik. Hayatımıza kattığı değerler açısından çok önemli bir yeri ziyaret ettik. Bunun da sevincini yaşıyoruz. Geri kalan turları da en iyi şekilde geçirip, Ankara turnuvamızı şampiyonlukla bitirmek istiyoruz" dedi.

"Kupayı alarak Manisa'ya dönmek istiyoruz"

Takım Kaptanlarından Sercan Topcu da, "Grup maçlarını istediğimiz şekilde bitirdik. Her geçen gün daha iyi oynayarak maçları kazandık. İzin günümüzde de Ata'mızı ziyaret ettik. Bunun için mutluyuz. Kalan maçlarda da mücadeleyi sonuna kadar devam ettirip, kupayı alarak Manisa'ya dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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