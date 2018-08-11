Manisa Alaşehir'de Uygulamalı Kurban Kesim Kursu

Alaşehir'de uygulamalı kurban kesim kursu

MANİSA'nın Alaşehir ilçesindeki halk eğitim merkezi tarafından küçük ve büyükbaş kurban kesimiyle ilgili kurs düzenlendi.

Alaşehir'de kurbanlık kesim elemanı yetiştirme ve geliştirme kursuna; kurban kesim elemanları ile kendi kurbanını kesmeyi hedefleyen toplam 60 kursiyer katıldı. Toplam 20 saat süren kursta; 12 saati iş sağlığı ve güvenliği ile 4 saat kurban kesmenin İslamiyet'te yeri ve önemi konusu anlatıldı. 4 saat ise uygulamalı kesim gösterildi. Kursun teorik kısmı, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde anlatıldı. Uygulamalı kısmı ise Büyükşehir Belediyesi Alaşehir Mezbahane'sinde gerçekleştirildi. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü veterineri Fatih Zeren nezaretinde kursiyerler, kurban kesim eğitimini uygulamalı gördü.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Ölmez, "Kurban Bayramı'nda yaşanan kazaların azaltılması, kurbanlık kesimlerinin dini esaslara uygun yapılması amacıyla kursu düzenledik. Ülkemiz açısından ekonomik değeri olan kurban derisine zayiat vermeden ekonomiye kazandırılması için de eğitim veriyoruz. 3 gün süren kurs sonunda kursiyerlere sertifika verildi" dedi.

Kursiyerlerden Mehmet Reşit Erdem, "Kurban kesim öncesinde ve sonrasında neler yapılması gerektiği öğrendik. Kurbanlık seçimiyle ilgili teknik bilgiler edindik. Hayvanın ne şekilde kesileceğini öğrendik. Kesilen hayvanların parçalanması konusunda nelere dikkat edilmesi gerektiğini gördük. Dolapta nasıl, ne şekilde saklanacağı son olarak nasıl tüketileceğiyle ilgili teknik bilgiler öğrendik" dedi.