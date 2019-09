30.09.2019 10:05

İngiltere Premier Ligi'nde bu akşam oynanacak Manchester United - Arsenal maçı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Haftanın kapanış maçında iki ekip Old Trafford'da karşılaşacaklar. Manchester United, ligde 8 puanla 11. sırada yer alırken Arsenal ise 11 puanla 8. sırada. Manchester United - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda bilgileri ve istatistikler haberimizde.

MANCHESTER UNİTED - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Premier Lig 7. hafta son maçında Manchester United- Arsenal'i konuk ediyor. Old Trafford'da oynanacak haftanın maçının başlama saati TSŞ 22.00. Manchester United - Arsenal maçı S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.

MANCHESTER UNİTED - ARSENAL MAÇI YAYINLAYAN DİĞER KANALLAR

İdman TV, SiminnSport, Star Sports Select HD1, Star Sports Select 1, Hotstar VIP, SKY GO Extra, Sky Sports Main Event, Sky Sports Premier League Ireland, NOW TV, SKY Go Italia, Sky Sport Football, Sky Sport Uno, SuperSport 3 Africa, DStv Now, SuperSport Maximo, ESPN Play Sur, ESPN2 Sur, Star Sports Select HD1, Optus Sport, PPTV Sport China, QQ Sports Live, TV3+ HD, Viaplay Denmark, TVPlay SportsX, TVPlay Sports, Setanta Sports Kazakhstan, GO TV Anywhere, TSN2 Malta, Ziggo Sport 14, Ziggo Sport Select, True Premier Football HD 2, True Premier Football HD 1,UNIVERSO NOW, SiriusXM FC, NBC Sports App, UNIVERSO, NBCSN, Telemundo Deportes En Vivo

MANCHESTER UNİTED - ARSENAL REKABETİ

1906 yılından beri iki takım 189 kez karşı karşıya geldiler. Bu maçların 81'ini Manchester United kazanırken 64 maçta ise Arsenal galip geldi. 44 maç ise berabere bitti.

Manchester United'ın ev sahibi olduğu 95 maçta Arsenal'in 15 galibiyeti bulunuyor. Ev sahibi ManU ise 55 kez galip gelmiş. 22 maç ise berabere sonuçlanmış. Aralarındaki son beş maçın sonucu ise şöyle;

10/03/19 Arsenal 2-0 Man United

25/01/19 Arsenal 1-3 Man United

05/12/18 Man United 2-2 Arsenal

29/04/18 Man United 2-1 Arsenal

02/12/17 Arsenal 1-3 Man United