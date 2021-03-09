Mamaklı Kadınlar 8 Mart için yürüdü
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Mamaklı Kadınlar 8 Mart için yürüdü

09.03.2021 11:40 | Son Güncelleme: 09.03.2021 11:44
Mamaklı Kadınlar 8 Mart için yürüdü

Mamak Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadınları doğa ile buluşturdu.

Mamak Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadınları doğa ile buluşturdu. Mamak'ın tabiat harikası olan kanyonun eşsiz güzelliklerini ve manzarasını gören kadınlar, yürüyüşte birçok parkurdan başarı ile geçerek keyifli dakikalar geçirdi.

Mamak Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar günü sebebiyle spor eğitmenleri ile birlikte 105 katılımcının olduğu doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi. Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci de etkinliğe katılan kadınlara karanfil dağıtarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Toplamda 1,5 kilometrelik parkuru başarı ile tamamlayan Mamaklı kadınlar, düzenlen organizasyondan dolayı Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'ye teşekkür etti.

Doğa yürüyüşünün ardından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerinin hız kesmediği Mamak'ta, kadınların ikinci adresi ise Macera Parkı oldu. Zipline'dan tırmanma duvarına ve survivor parkuruna kadar birçok alanda boy gösteren kadınlar kıyasıya mücadele etti. Renkli anlara sahne olan etkinlikte kadınlar doyasıya eğlendi.

"Kadınlarımıza her zaman değer veriyoruz"

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tek bir güne sığdırılamayacak kadar önemli olduğunu ifade eden Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, "Cenneti anaların ayağının altına seren bir medeniyetin fertleriyiz. Yani medeniyetimiz bizlere kadına sadece bir gün değer vermeyi değil yaşadığımız her gün değer vermemizi söylüyor. Bu vesile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüzü en içten dileklerimle kutluyorum" dedi. - ANKARA

Mamaklı Kadınlar 8 Mart için yürüdü
Mamaklı Kadınlar 8 Mart için yürüdü
Mamaklı Kadınlar 8 Mart için yürüdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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