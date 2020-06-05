Maltepe'de platonik aşk dehşeti: 1 ölü, 3 yaralı
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Maltepe'de platonik aşk dehşeti: 1 ölü, 3 yaralı

Maltepe'de hastanede çalışan 36 yaşındaki Ayşegül Aktürk, sabah saatlerinde 22 yaşındaki platonik aşkı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Maltepe'de platonik aşk dehşeti: 1 ölü, 3 yaralı
05.06.2020 14:22 | Son Güncelleme: 05.06.2020 14:25

Maltepe'de hastanede çalışan 36 yaşındaki Ayşegül Aktürk, sabah saatlerinde 22 yaşındaki platonik aşkı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Saldırgan araya giren iki kardeşini de yaraladıktan sonra kendisini de bıçaklayarak ağır yaraladı.

Olay, sabah 08.00 sıralarında Maltepe Başıbüyük Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 22 yaşındaki Muharrem E., aynı mahallede yaşadığı Maltepe Süreyyaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bilgi işlem müdürlüğünde çalışan Ayşegül Aktürk'e (36) karşı ilgi duyuyordu. 2 çocuk annesi olan ve 5 yıl önce eşinden boşanan Aktürk, Muharrem E.'nin ilgisine karşılık vermezdi. Bu durumdan her geçen gün daha da rahatsız olmaya başlayan Aktürk'ün, evinden taşınmayı dahi düşündüğü öğrenildi.

YOLUNU KESİP BIÇAKLADI

Talihsiz kadın sabah saatlerinde işine gitmek için evden çıktığında dehşeti yaşadı. Kendisine karşı karşılıksız aşk besleyen Muharrem E., Aktürk'ün yolunu kesti. Aktürk'ün durumdan rahatsız olduğunu belirterek teklifini reddetmesi üzerine Muharrem E., bıçakla Aktürk'e saldırmaya başladı. Genç kadın aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı. Olayı gören saldırganın kardeşleri Meryem ve Murat E. araya girmeye çalıştığı sırada ellerinden yaralandı. Muharrem E. ise daha sonra aynı bıçakla intihar girişiminde bulunarak kendini bıçakladı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan ve çok kan kaybeden sağlık çalışanı Ayşegül Aktürk'ü ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Aktürk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kendini bıçaklayarak ağır yaralayan Muharrem E., Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ellerinden yaralanan 2 kardeşin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı. Ekipler olayda kullanılan bıçağı delil torbasına koydu.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

( Aykut Zor - Halit Arslan - Bayram Şahin/İHA)

Kaynak: İHA

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