Malkara'da anız yangını Malkara ilçesinde çıkan yangında 80 dönüm anız tarlası zarar gördü.

Malkara ilçesinde çıkan yangında 80 dönüm anız tarlası zarar gördü.

Çimendere Mahallesi'ndeki anız tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra çevredeki iş yerleri de dozer ve beton mikserlerine su koyarak müdahale etti.

Güçlükle söndürülen yangın sonucu 80 dönüm alan ile çok miktarda saman zarar gördü.

Çimendere Mahalle Muhtarı Tolga Güngör, yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ve iş yerlerine teşekkür etti.

Kaynak: AA