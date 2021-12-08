Mali'de askeri aracın mayına çarpması sonucu 7 BM askeri hayatını kaybetti - Haberler
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Mali'de askeri aracın mayına çarpması sonucu 7 BM askeri hayatını kaybetti

Mali'de askeri aracın mayına çarpması sonucu 7 BM askeri hayatını kaybetti
AA / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Mali'de Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü askerlerini taşıyan aracın yola tuzaklanmış mayına çarpması sonucu, 7 asker yaşamını yitirdi.

Mali'de Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü askerlerini taşıyan aracın yola tuzaklanmış mayına çarpması sonucu, 7 asker yaşamını yitirdi.

Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonundan (MINUSMA) yapılan açıklamada, Misyon'a ait lojistik konvoyun, ülkenin iç kesimlerinde yer alan Douentza ile Severe arasında mayına çarptığı duyuruldu.

Olayda ilk belirlemelere göre 7 BM askerinin öldüğü ve 3 askerin ağır yaralandığı kaydedildi.

Askerlerin milliyetleri açıklanmadı.

Sahel bölgesinde Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütleri El Kaide ve DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.

Mali'de patlak veren güvenlik krizinin akabinde, 25 Nisan 2013'te kurulan MINUSMA'da 13 bin 289 asker ve 1920 polis görev yapıyor.

Bugüne kadar 230'dan fazla unsurunu kaybeden MINUSMA, dünyada en çok kayıp veren barış gücü olarak biliniyor.

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AA / Fatma Esma Arslan - Son Dakika Haberleri

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