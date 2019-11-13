Malazgirt'te "Mevlid-i Nebi" etkinliği
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Malazgirt'te "Mevlid-i Nebi" etkinliği

Malazgirt Alparslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından "Mevlid-i Nebi" etkinliği düzenlendi.

13.11.2019 12:38 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:38
Malazgirt'te

Alparslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından "Mevlid-i Nebi" etkinliği düzenlendi.

Kültür Merkezindeki program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Okul müdürü Sedat Esen'nin günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasının ardından etkinlik ilahilerin okunmasıyla sona erdi.

Programa Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, şube müdürleri, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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