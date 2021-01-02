Malatya Valiliği, engelli bir kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı iddialarını yalanladı
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BBC

Malatya Valiliği, engelli bir kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı iddialarını yalanladı

02.01.2021 23:47 | Son Güncelleme: 02.01.2021 23:51
Malatya Valiliği, engelli bir kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı iddialarını yalanladı

Malatya Valiliği, yaptığı yazılı bir açıklama ile engelli bir kız çocuğun cinsel istismara uğradı iddiasını yalanladı.

Malatya'nın Arguvan ilçesi Narmikan mahallesinde zihinsel engelli bir çocuğun cinsel istismara uğradığı iddiasına ilişkin Malatya Valiliği açıklama yaptı.

Valiliğin iddiaları yalanladığı açıklamada, "Soruşturma kapsamında mağdur ve diğer ilgilerin beyanı üzerine Adli Tıp Kurumundan aldırılan raporda; mağdurun 'herhangi bir şekilde cinsel istismara uğradığına dair bulgu tespit edilemediği' belirtilmiş olup soruşturma Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülmektedir" denildi.

2004 doğumlu çocuğun koruma ve bakım altına alındığı duyuruldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter'da yaptığı paylaşımda, olayın adli ve güvenlik birimlerince tetkik edildiği ve tecavüz bulgusunun olmadığını söyledi.

Soylu paylaşımında ayrıca, "her meseleyi siyasi malzeme yapmak isteyenlerden" ve "sosyal medya mahkemelerinden yorulduklarını" ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da "üç kişinin jandarmada ifadelerinin alındığı ve savcılığa iletildiği belirtiliyor" dedi ve konunun takipçisi olacaklarını ifade etti.

Söz konusu iddialar sosyal medyada "#EmineyeKimTecavüzetti" etiketi ile paylaşıldı.

BBC
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