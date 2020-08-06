Malatya Ticaret Borsası Malatya Ticaret Borsasında 1 no'lu gün kurusu kayısının kilogramı 29-30 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında 1 no'lu gün kurusu kayısının kilogramı 29-30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) 1 no'lu gün kurusu kayısı Kg 29,00 30,00 1 no'lu şekerpare kayısı Kg 23,00 23,00 Kuru kayısı Kg 5,36 20,70 Yaş kayısı Kg 6,00 7,00

Kaynak: AA