Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında 1 no'lu gün kurusu kayısının kilogramı 29-30 liradan satıldı.
06.08.2020 16:43 | Son Güncelleme: 06.08.2020 17:04
Malatya Ticaret Borsasında 1 no'lu gün kurusu kayısının kilogramı 29-30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|1 no'lu gün kurusu kayısı
|Kg
|29,00
|30,00
|1 no'lu şekerpare kayısı
|Kg
|23,00
|23,00
|Kuru kayısı
|Kg
|5,36
|20,70
|Yaş kayısı
|Kg
|6,00
|7,00
Kaynak: AA