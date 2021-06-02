Malatya'da zehir tacirlerine büyük darbe

Malatya'da uyuşturucuya geçit vermeyen polis ekipleri başarılı bir operasyona daha imza atarak bir kamyonda ev eşyaları içerisine gizlenmiş 114 kilo 250 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Malatya'da uyuşturucuya geçit vermeyen polis ekipleri başarılı bir operasyona daha imza atarak bir kamyonda ev eşyaları içerisine gizlenmiş 114 kilo 250 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Malatya'da peş peşe gerçekleştikleri operasyonlarla zehir tacirlerine nefes aldırmayan polis ekipleri, Doğu illerinden Batı illerine sevkiyatı yapılan her türlü gümrük kaçağı malzeme ve uyuşturucu maddelerinin yakalanmasına yönelik Elazığ- Malatya Karayolu üzerinde bulunan uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir kamyonda arama yaptı. Yapılan aramalarda ev eşyaları arasına gizlenmiş 78 paket halinde 114 kilo 250 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü M.Ç'ye TCK 188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama suçundan adli işlem yapılırken, şüpheli şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

(Hasan Eryılmaz/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı