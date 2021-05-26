Son dakika: Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
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Son dakika: Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

Son dakika: Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Malatya'da torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan planlı operasyonlarda 137 gram metamfetamin, bin 106 adet yeşil reçeteye tabi hap, 22 gram sentetik kannabinoid, 6 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 17 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

(Hasan Eryılmaz/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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