Malatya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Malatya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

24.09.2020 02:55 | Son Güncelleme: 24.09.2020 02:58
Malatya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Malatya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Malatya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Battalgazi ilçesine bağlı Aslanbey Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada tabancayla yaralanan Arafat Y. ile Burak D. 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Arafat Y, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Halife Hafter Volkan Bozkır Charles Michel Emmanuel Macron
Magazin Hanife Hazal Kaya Cem Yılmaz Cimilli İbo
Spor Arda Turan Erol Bulut Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Ankara Twitter Saldırı Cep Telefonu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malatya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Malatya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.9.2020 02:58:30. #1.14#
title