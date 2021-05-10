Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 74 kişiye 66 bin 600 lira ceza
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Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 74 kişiye 66 bin 600 lira ceza

Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 74 kişiye 66 bin 600 lira ceza
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 74 kişiye para cezası uygulandı.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 74 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 24 saatte yapılan denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 60 kişiye 54 bin, maske takmayan 14 kişiye 12 bin 600 lira ceza kesildi.

Ekipler, 1156 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetledi, 24 iş yeri ile 2 araca yönelik işlem yaptı.

İzolasyon kurallarını ihlal eden bir kişi evine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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