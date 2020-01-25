Malatya'da depremde çöken iki katlı kerpiç evin enkazından 2 kişi kurtarıldı

25.01.2020 01:46 | Son Güncelleme: 25.01.2020 01:46

Elazığ merkezli depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ilçesinde çöken iki katlı evin enkazından 2 kişi kurtarıldı.

Doğanyol'da, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bazı evlerde göçük oluştu. AFAD ekipleri, ilçe merkezindeki Gökçe Mahallesi'nde yıkılan iki katlı kerpiç evin enkazından 2 kişiyi çıkardı. Enkaz altında 1 kişinin daha olduğunu değerlendiren ekipler, arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Enkazın bulunduğu alanda 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri de hazır bekliyor. Bu arada, Malatya Valisi Aydın Baruş da Doğanyol ilçesine gelerek, arama kurtarma çalışmalarını yerinde gördü ve ekiplerden bilgi aldı.

Kaynak: AA