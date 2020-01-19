Mal ihracatına bu yıl 3,1 milyar lira destek var

19.01.2020 11:28 | Son Güncelleme: 19.01.2020 11:28

"Bakanlığımızca verilen ihracata yönelik devlet destekleri için 2019 tam anlamıyla 'altın yıl' oldu" diyen Ticaret Bakanı Pekcan, 2020'de mal ve hizmet ihracatımız için toplam 3,8 milyar liralık destek bütçemiz var. Bunun 3,1 milyar lirası mal ihracatı için ayrıldı" dedi.