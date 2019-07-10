Mahsur kalan 5 keçiyi AFAD ekipleri kurtardı

AKSARAY'ın Gülağaç İlçesi Sofular köyünde, tırmandığı kayalık bölgede mahsur kalan 5 keçi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sofular köyünde çobanlık yapan Yaşar Çitel, hayvanlarını otlatmak için araziye götürdü. Otlattığı keçilerden 5'i, tırmandıkları kayalıklarda mahsur kaldı. Çitel, kendi imkanlarıyla keçileri kurtaramayınca AFAD ekiplerine haber verdi. Gelen AFAD ekipleri, keçilerin bulunduğu bölgeye çıkarak, halat yardımıyla çektiği hayvanları kurtardı. Keçiler sahibine teslim edildi.



Kaynak: DHA

- Aksaray