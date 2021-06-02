Mahkeme salonunun fotoğrafını çeken genç tutuklandı
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Mahkeme salonunun fotoğrafını çeken genç tutuklandı

Mahkeme salonunun fotoğrafını çeken genç tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da bir cinayet davasında mahkeme salonundaki tutukluların görüntüsünü çeken genç kendisini uyaran polis memurlarına mukavemette bulununca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da bir cinayet davasında mahkeme salonundaki tutukluların görüntüsünü çeken genç kendisini uyaran polis memurlarına mukavemette bulununca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun Adliyesi'nde bulunan 4. Ağır Ceza Mahkemesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahkemede görülen bir cinayet davasıyla ilgili duruşma salonunun kapısında içerideki tutuklu sanıkların cep telefonu ile resmini çektiği iddia edilen 22 yaşındaki B.A.'yı fark eden duruşmada görevli polis memurları kendisini uyarıp görüntüleri silmesini istedi. Bu sırada B.A. polise mukavemette bulunulup saldırdığı iddiasıyla adliye polisi tarafından gözaltına alındı. Savcıya ifade veren B.A. tutuklanması talebiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı. - SAMSUN

Mahkeme salonunun fotoğrafını çeken genç tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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