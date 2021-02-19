"Mahide nine"nin ördüğü atkılar Şırnak'taki askerleri ısıtacak

Kanser geçirdiği için korona aşısını sağ koldan olan Nilüfer'den kendisini tiye alan takipçisine cevap

Karayılan saklandığı delikten itiraf etti: Türk ordusu planlı saldırdı, 17 kaybımız var, bazı gruplarla irtibat koptu

Topbaş'ın cenazesinde Erdoğan ile görüşen İmamoğlu, iki talebini iletti

Sakarya'da yaşayan 92 yaşındaki Mahide Uyanık'ın ördüğü atkılar, Şırnak'taki askerlere ulaştırıldı.

Adapazarı ilçesinde ikamet eden Uyanık, el emeği göz nuru ördüğü atkıları askerlere gönderilmek üzere Sakarya Jandarma Komutanlığındaki görevlilere teslim etti.

İl Jandarma Komutanlığı ile Şırnak İl Jandarma Komutanlığı arasındaki koordine sonucu atkılar, Şırnak'ta askerlik hizmetini yapmakta olan erbaş ve erlere teslim edildi.

Mahide Uyanık, askerlere bir de mektup yazdı.

Uyanık mektubunda, "Peygamber ocağının çok kıymetli Mehmetçikleri; ben 92 yaşındaki Mahide nineniz. Sizlere dualarımla muhabbetimle o kıymetli boyunlarınıza üşümesinler diye boyunluk ördüm. Mehmetçiklerim, siz bu vatanın en kıymetlilerisiniz. Sizlerin sayesinde bu güzel vatanda huzurla oturuyoruz. Allah sizleri her türlü şerlerden muhafaza eylesin. Benim babam, seferberlik ilan edildiği zaman 16 yaşında askere alınıyor. 12 yıl Medine'de mukaddes beldede askerlik yapmış bir babanın kızıyım. Çok kıymetli yavrularım; hepinizi muhabbetle kucaklıyor, Allaha emanet ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri de Mahide Uyanık'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ziyaret sırasında Uyanık'a atkıların askerlere teslim edilmesi sırasında çekilen video izlettirildi.

Jandarma binbaşı İsmail Bel de Uyanık'a Türk bayrağı çerçeveli üç fotoğraf takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı