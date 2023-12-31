Tavşanlı'da İlk Piyano Konseri

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezi ve Yıldız Ortaokulu öğrencisi ilk piyano konserini verdi.

5 yıldır piyano çalan Meryem Çoban, Domaniç Çukurca'da ilkokulu 1. Sınıfa giderken, Bilişim Öğretmeni Dilaver Aybey vesilesiyle Piyanoyla tanışıyor. Sınıf Öğretmeni Fadime Altınbaş'ın destekleri ile ilkokul boyunca kendini geliştiren Çoban, Tavşanlı'ya taşınmaları ile beraber Müzik Öğretmeni Gaye Alan eşliğinde bireysel dersler almaya başlıyor ve Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezinde piyano çalışmalarına devam ediyor.

İlk piyano konserini ise Tavşanlı Belediyesi Kültür Merkezinde verdi. - KÜTAHYA