Süper Lig devinin yıldızıyla aşk mı yaşıyor? Danla Bilic sessizliğini bozdu

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden Danla Bilic, özel hayatıyla bir kez daha magazin gündemine oturdu. Daha önce futbolcu Emirhan Topçu ile adı anılan Bilic'in, ünlü futbolcuyla yeniden birlikte olduğu iddia edildi.

GEÇMİŞTE DE YALANLAMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda Emirhan Topçu ile adı çıkan Danla Bilic, o dönem yaptığı açıklamada ilişkileri olmadığını belirtmiş ve "Coşkunuzu balla böleceğim ama aşk meşk yok" ifadelerini kullanmıştı. Ancak sosyal medyada yeniden ortaya çıkan iddialar, ikilinin ilişkisi olup olmadığı yönünde büyük merak uyandırdı.

TOPÇU'NUN ANNESİNDEN 'KOMİK' YANITI

Emirhan Topçu'nun annesi Pınar Topçu da bu iddialara dahil edildi. Bir sosyal medya kullanıcısının "Danla Bilic ile oğlunuz arasında bir şey var mı?" sorusuna "komik" yanıtını veren Topçu, söylentileri ciddiye almadığını göstermişti.

DANLA BİLİÇ'TEN NET YALANLAMA

Bugün ortaya atılan yeni aşk iddiaları sonrası Danla Bilic'ten sert bir açıklama geldi. Hayatında kimsenin olmadığını belirten Bilic, "Günaydın, hakkımda haber çıkan isimlerle hiçbir alakam yok. Özellikle muhabir arkadaşlarımızın iddia ettiği, davası süren eski birlikteliğimle anılmak bile benim için korkunç. Bugün çıkan diğer aşk haberini de son derece rahat yalanlıyorum. Hayatımda kimse yok, kiki var" dedi. Bu açıklama, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve Bilic'e destek mesajları paylaşılmaya başladı.