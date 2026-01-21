Spor ve sinema yan yana! Hakan Çalhanoğlu ve Michele Morrone'den İtalya'da samimi poz
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Instagram hikâyesinde dünya çapında ün kazanan oyuncu Michele Morrone ile verdiği samimi pozu paylaştı. Çalhanoğlu'nun bu paylaşımı, futbol ve magazin dünyasının kesiştiği anlardan biri olarak dikkat çekti. Özellikle 365 Days filmiyle geniş bir hayran kitlesi olan Morrone ile Çalhanoğlu'nun aynı karede yer alması, sosyal medyada gündem oldu. İkilinin bu buluşması, 'anlamlı bir buluşma' olarak yorumlandı.
- Hakan Çalhanoğlu, Michele Morrone ile çekildiği bir fotoğrafı Instagram hikâyesinde paylaştı.
- Michele Morrone, 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay ve çevresine ziyarette bulundu.
- Hakan Çalhanoğlu, Inter'de forma giyen bir futbolcudur.
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla magazin gündemine damga vurdu. İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen yıldız futbolcu, dünya çapında ün kazanan oyuncu Michele Morrone ile verdiği samimi pozu Instagram hikâyesinde paylaştı.
İTALYA'DA YILDIZLAR BULUŞTU
Siyah-mavi detayların öne çıktığı şık bir mekânda çekilen karede ikilinin oldukça keyifli halleri dikkat çekti. Çalhanoğlu'nun paylaşımda Morrone'yi etiketlemesi ve fotoğrafa mavi kalp emojileri eklemesi, takipçiler tarafından yakın dostluk mesajı olarak yorumlandı.
Özellikle 365 Days filmiyle dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan Michele Morrone ile Hakan Çalhanoğlu'nun aynı karede yer alması, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Paylaşımın ardından çok sayıda kullanıcı, "İtalya'da yıldızlar buluştu" ve "Spor ve sinema yan yana" yorumları yaptı.
Çalhanoğlu'nun bu sürpriz paylaşımı, futbol ve magazin dünyasının kesiştiği anlardan biri olarak dikkat çekti.
MORRONE TÜRKİYE'Yİ YAKINDAN TANIYOR
Michele Morrone, daha önce birkaç kez Türkiye'ye gelmiş, özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından deprem bölgesine yaptığı ziyaretle büyük takdir toplamıştı. Morrone, afet sonrası Hatay ve çevresinde bulunarak bölgedeki çalışmalara destek vermiş, Türkiye ile dayanışma mesajları paylaşmıştı. Ünlü oyuncunun bu ziyareti, hem Türkiye'de hem de uluslararası basında geniş yankı uyandırmıştı.
Ayrıca Morrone, Türkiye'ye olan ilgisini daha önce verdiği röportajlarda da dile getirmiş, Türk hayranlarına özel mesajlar göndermişti.
Hakan Çalhanoğlu ile Michele Morrone'nin İtalya'da yan yana gelmesi, bu geçmiş bağlar nedeniyle de "anlamlı bir buluşma" olarak yorumlandı.